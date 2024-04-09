وزير الدفاع الأمريكي: المجاعة في غزة ستؤدي لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المجاعة الجماعية في غزة من شأنها تسريع العنف في الشرق الأوسط وتؤدي لصراع طويل الأمد؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 186 للحرب على غزة، والمتمم لشهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى. بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت خلال 72 ساعة هدفًا حيويًا في الأراضي المحتلة وقاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع.