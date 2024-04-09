الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البنتاجون: أمريكا ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة

البنتاجون
البنتاجون

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة؛ وذلك نقلًا عن وكالة رويترز.
 وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 186 للحرب على غزة، والمتمم لشهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى. بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت خلال 72 ساعة هدفًا حيويًا في الأراضي المحتلة وقاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع.

القاهرة الإخبارية البنتاجون الولايات المتحدة إسرائيل إبادة جماعية

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