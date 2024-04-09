الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: نعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة.

 

وأضاف بلينكن اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن واشنطن تجري محادثات مع إسرائيل بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهناك قلق أمريكي بشأن تحريك المدنيين هناك، مشيرًا إلى أنه يجب ضمان توزيع المساعدات لغزة لتصل إلى شمال القطاع أيضا
 

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أوضح بلينكن، أن واشنطن ولندن يدعمان أوكرانيا لتطوير قوة رادعة للدفاع عن نفسها، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا، بحانب بحثنا ضرورة إيصال مساعدات دفاعية لأوكرانيا.

 

القاهرة الإخبارية بلينكن الولايات المتحدة واشنطن وقف فوري لإطلاق النار المساعدات غزة

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