الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 84 شهيدا في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي

قال محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إن أرقام الشهداء في غزة، مرشحة للزيادة وقابل للزيادة في ظل عمليات البحث من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية الموجودة في مجمع الشفاء الطبي وفي منطقة خان يونس التي نسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه حتى اللحظة منذ بداية الإنسحاب من مجمع الشفاء تم انتشال 381 شهيد من مجمع الشفاء ومحيطة في حال أيضًا لازال هناك العدد الكبير من الشهداء لازال متواجد تحت الأنقاض ولا يمكن بأي حال من الاحوال انتشال هؤلاء هذه اللحظة خصوصًا لعدم تواجد وعدم قدرتنا على توفير المعدات الكافية والحفارات التي من خلالها يتم عمليات إخراج الشهداء من تحت الأنقاض.

وأوضح، أن هناك عدد من الشهداء لازالوا في مجمع الشفاء تحت الأنقاض وايضًا تحت أكوام الرمل التي قامت قوات الحتلال الإسرائيلي بدفن وإخفاء جريمة قتل المواطنين في مجمع الشفاء بحسب شهادة المواطنين الذين كانوا متواجدين وايضًا حسب الاشارات التي وردتنا من المواطنين بإفادة أن أبناهم كانوا داخل مجمع الشفاء الطب وحتى اللحظة لا نعلم عنهم أي شيء.

وأكد، أن هذه الأرقام طبعًا أرقام ليست بالقليلة بل هي أرقام كبيرة ولنا تواصل حقيقة عبر الكثير من المؤسسات إلى ضرورة أن يكون هناك جدية في التعامل من قبل الصليب الأحمر مع الإحتلال الإسرائيلي على أساس أن يتم تزويدنا بالأسماء التي تم إختطافها من قبل القوات الإحتلال الإسرائيلي حتى نخبر العوائل هنا فى غزة أن أبناءهم ربما يكونوا متواجدين لدى اسرائيل وانهم لم يستشهدوا.

واشار، إلى أنه للأسف الشديد هناك تباطئ بشكل كبير في اخراج الاسماء التي حصلت عليها أو خذتها قوات الاحتلال ولا تريد ان تعطيها الى الصليب بالأحمر الا بطرق للأسف الشديد بطيئة جدا.

وفي منطقة خان يونس، أوضح أن الطواقم الطبية تعاملت وانتشلت أكثر من 28 شخص طواقم الدفاع المدني لواحدها وهناك ايضا افرق اخرى من الصحة من المواطنين الى أن يصبح المجموع في منطقة خان يونس فقط حتى اللحظة الى 84 شهيد تم انتشالهم ودفنهم في خان يونس وهذا رقم ايضا قابل للزيادة.