الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: استنفار أمني على أعلى مستوى في محيط استاد باريس سان جيرمان

الامن الفرنسي
الامن الفرنسي

قال خالد شقير مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من مارسيليا، إن فرنسا تعيش أجواء من الاستنفار الأمني وهذا الاستنفار الأمني لأقصى درجة قصوى للاستعدادات الأمنية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أنه خلال جولة تفقدية قال وزير الداخلية جيرالد دارمنان بأن هذا التهديد فرنسا تأخذه على محمل الجد، وأكد على أن مدير الشرطة الفرنسية اتخذ جميع الاحتياطات لتفادي ما يمكن أن يحدث في محيط استاد نادي باريس سان جرمان في بارك دي برانس على وجه التحديد.

 

وأضاف شقير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حالة الاستنفار الأمنية بعد هذا التهديد من داعش هو يجب العمل عليه بجدية وصرامة وليس فقط في داخل فرنسا، ولكن أكد وزير الداخلية أن هناك تنسيق أمني مع الدول التي يقام فيها بعض من هذه المباريات وأن حالة الاستنفار الأمني هي متوافرة وأكد للجميع بأن الاستخبارات الداخلية الفرنسية
تعمل ليلة نهار في إطار الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى تمر هذه المباراة وجميع المباريات في الدور قبل النهائي.

وأوضح، أن وزير الداخلية أشار إلى أن هناك أيضا إجراءات أمنية مكثفة يتم إجرائها أو الاستعداد لها من الآن وأنه سيتم عمل موقع على غرار تطبيق كورونا لتسجيل بعض الذين يودون حضور مباريات والألعاب الأولمبية اعتبارا من العاشر من مايو القادم.

وأشار، إلى أن وزير الداخلية الفرنسي أكد أعلى أن هناك عداد بالألاف من يصنفون بليسوا الإرهابيين ولكن المتطرفين هنا يسمى هذا الملف ملف S  وهؤلاء لدى الاستخبارات الأمنية الفرنسية علاقات بهم لا يمكن الدخول إلى منطقة سيتم الإجراء فيها بعض من الألعاب الأولمبية وأنت غير حاصلة على هذا التطبيق وهذا التطبيق سيتم فتحه للتسجيل اعتبارا من عاشر مايو القادم.

 

القاهرة الإخبارية الاستنفار الأمني داعش فرنسا باريس سان جرمان

مواد متعلقة

"جالانت" لوزير الدفاع الأمريكى: إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لعملية رفح

بلينكن: نعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الدفاع الأمريكي: المجاعة في غزة ستؤدي لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط

البنتاجون: أمريكا ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة

الحرس الثورى: إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز

القوات الجوية المصرية تواصل أعمال الإسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع عزة

الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة

حزب الله يستهدف ‏‏موقع العاصى الإسرائيلى على الحدود بالأسلحة الصاروخية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. كيف كانت نهاية حسن الصباح؟

ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب