القاهرة الإخبارية: استنفار أمني على أعلى مستوى في محيط استاد باريس سان جيرمان

قال خالد شقير مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من مارسيليا، إن فرنسا تعيش أجواء من الاستنفار الأمني وهذا الاستنفار الأمني لأقصى درجة قصوى للاستعدادات الأمنية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أنه خلال جولة تفقدية قال وزير الداخلية جيرالد دارمنان بأن هذا التهديد فرنسا تأخذه على محمل الجد، وأكد على أن مدير الشرطة الفرنسية اتخذ جميع الاحتياطات لتفادي ما يمكن أن يحدث في محيط استاد نادي باريس سان جرمان في بارك دي برانس على وجه التحديد.

وأضاف شقير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حالة الاستنفار الأمنية بعد هذا التهديد من داعش هو يجب العمل عليه بجدية وصرامة وليس فقط في داخل فرنسا، ولكن أكد وزير الداخلية أن هناك تنسيق أمني مع الدول التي يقام فيها بعض من هذه المباريات وأن حالة الاستنفار الأمني هي متوافرة وأكد للجميع بأن الاستخبارات الداخلية الفرنسية

تعمل ليلة نهار في إطار الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى تمر هذه المباراة وجميع المباريات في الدور قبل النهائي.

وأوضح، أن وزير الداخلية أشار إلى أن هناك أيضا إجراءات أمنية مكثفة يتم إجرائها أو الاستعداد لها من الآن وأنه سيتم عمل موقع على غرار تطبيق كورونا لتسجيل بعض الذين يودون حضور مباريات والألعاب الأولمبية اعتبارا من العاشر من مايو القادم.

وأشار، إلى أن وزير الداخلية الفرنسي أكد أعلى أن هناك عداد بالألاف من يصنفون بليسوا الإرهابيين ولكن المتطرفين هنا يسمى هذا الملف ملف S وهؤلاء لدى الاستخبارات الأمنية الفرنسية علاقات بهم لا يمكن الدخول إلى منطقة سيتم الإجراء فيها بعض من الألعاب الأولمبية وأنت غير حاصلة على هذا التطبيق وهذا التطبيق سيتم فتحه للتسجيل اعتبارا من عاشر مايو القادم.