الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل يستطيع العالم إنقاذ غزة من وضع مأساوي ينذر بمجاعة وشيكة؟

اهالى غزة
اهالى غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "هل يستطيع العالم إنقاذ غزة من وضع مأساوي ينذر بمجاعة وشيكة؟".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن خسائر متلاحقة يتكبدها سكان قطاع غزة منذ اندلاع الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هناك نحو 18 مليار ونصف المليار دولار كما خلفت الحرب نحو 26 مليون طن من الركام والحطام نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح أن هذا الوضع الكارثي في القطاع مهد الطريق لمجاعة محتملة في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي فضلا عن آثار سلبية عدة على سكان القطاع نتيجة حالة التدمير والقصف.

وتابع: "دور منتظر من المجتمع الدولي لاحتواء أزمة غزة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة إعمار القطاع بعدما حدث من دمار غير مسبوق في ظل عناد إسرائيلي ورغبة محمومة في القتل والتجويع وترهيب الآمنين.. فهل يستطيع العالم إنقاذ غزة من وضع مأساوي ينذر بمجاعة وشيكة؟". 

القاهرة الإخبارية غزة مجاعة الحرب الاحتلال قطاع غزة

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