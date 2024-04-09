الثلاثاء 09 أبريل 2024
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ممثل نيكاراجوا أمام “العدل الدولية”: لابد من وجود معايير لوقف العنف ضد الفلسطينيين

كارلوس خوسيه ممثل
كارلوس خوسيه ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية

قال كارلوس خوسيه ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن الإشكالية الكبيرة هنا فيما يتصل بهذه القضية أن كافة الحلول الدبلوماسية التي دامت على مدار السنوات الماضية كانت لم تكن بالنجاح المرغوب.

وأضاف خوسيه، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك حاجات ملحة الغاية هذه هي المسألة التي يجب أن نتفاوض بشأنها على مدار الأشهر أو العام القادم لابد من أن يكون هناك بعض الإجراءات والمعايير التي تطبق لوقف العنف فيما يتصل بالهجمات المستمرة ضد البنية التحتية والمواطنين الفلسطينيين، ولابد من أن تكون هناك نقاشات مستمرة إذا ما دامت على مدار عام من الآن ربما تكون هناك بعض الحلول المقترحة والبدائل.

وأوضح أنه إذا لم يتم تخذ أي إجراءات فاعلة وناجعة سوف يختفي الشعب الفلسطيني من غزة بأكمالها وبالتالي لقد دمرت غزة بالفعل، ولابد أن تكون هناك إجراءات عملية واقعية في أقرب وقت ممكن سواء من خلال القنوات الدبلوماسية ويمكن تحقيق ذلك بالفعل ولكن الأفضل أن تكون القرارات الصادرة من العدل الدولية ملزمة.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك آلية لضمان تفعيلها على الجميع وبالتالي نحن منفتحون لكل الحلول والبدائل ولكن لابد أن أذكر بعض النقاط المهمة أن هذه القضية في العدل الدولية أيضا هي إحدى الوسائل للضغط من خلال المساعدات من خلال الطرق الدبلوماسية أو غيرها ولكن الحقيقة أن القضية أمام العدل الدولية تقر أن الحلول الدبلوماسية انتهت ولكن على النقيض الدبلوماسية والقنوات الخاصة بها يمكن أن تستمر.

وتابع: “لقد عشت في هذه الأمور في عدد من الحالات المشابهة السابقة سواء في نيكاراجوا أو غيرها من الدول والحقيقة أن القضية أمام المحكمة تعني أن هناك مجالا للتفاوض وربما تستمر القنوات الدبلوماسية وبالتالي نحن نرحب بكل هذه الحلول ونتمنى أن تكلل بالنجاح كل هذه الجهود من خلال العدل الدولية”.

 

 

 

 

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