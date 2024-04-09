الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تأثير تزايد فرص اليمين المتطرف فى الانتخابات الأوروبية على الحرب الروسية.. أستاذ علاقات دولية يوضح

الانتخابات الأوروبية
الانتخابات الأوروبية

قال د.باولو بيزولو أستاذ العلاقات الدولية، إنه خلال الانتخابات القادمة للبرلمان الأوروبي في شهر يونيو هناك فرصة أن تكون هناك بعض القوات من اليمين المتطرف من القوة الشعبوية التي تقدم الدعم للنظام الروسي وبوتين ربما تحصل على المزيد من المقاعد في البرلمان الأوروبي.

 

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”،  أن هناك توقعات بأن المجموعة ستحصل على الأساسيتين أو الحزبان في اليمين المتطرف يمكن أن يحصلا على المزيد من المقاعد في الفترة المقبلة وهذا يؤثر بالطبع على السياسة الخارجية ويؤثر على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين الطرف الآخر.

 

وفيما يتعلق بالعلاقة وما يتصل بها من الحرب في أكرانيا، أوضح أنه لا يعتقد أن هذه المجموعات سوف تحصل على أعداد هائلة كما هو متوقع في البرلمان ولكن هناك كثير من التعقيدات بسبب التغييرات في طبيعة الحرب والموقف في أكرانيا.
 

وأشار إلى أن هناك تفهما لأسباب معينة هناك بعض الاهتمام والمصالح في الحفاظ على الوحدة الأوروبية خاصة في ضوء الفاعلين الأجانب ليس فقط روسيا ولكن أيضا الصين وهناك الكثير من القوات الدولية الأجنبية التي تؤثر على المصالحة الأوروبية.
 

ونوّه بأن التوقعات تقر بأنها سوف تحصل على مزيد من المقاعد، وفقًا للحكومات الجديدة هناك كثير من الموارد الخاصة بالعلاقات الخارجية والتي تؤكدها كثير من المصادر هذه المعلومات من أن بعض المقاعد الحالية سوف تزداد بنسبة كبيرة وفقًا للتوقعات.

 

 

القاهرة الإخبارية اليمين المتطرف ملف اليوم الاتحاد الأوروبي الحرب في أكرانيا روسيا الوحدة الأوروبية

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