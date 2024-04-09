ممثل نيكاراجوا أمام “العدل الدولية”: إسرائيل ترتكب جرائم ضد البشرية بأكملها فى غزة

قال كارلوس خوسيه ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن الدعم الألماني موجه بشكل أساسي إلى إسرائيل وهذا أمر لا شك فيه، وهو بكل دقة ما يوصف به الموقف الألماني.

وأضاف خوسيه، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لابد أن يكون هناك تفاهم كبير كيف أن دولة على دراية تامة وتعلم تماما أن إسرائيل ترتكب مذابح وإبادة جماعية وربما ترتكب جرائم ضد البشرية بأكملها من خلال الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي ولاسيما بعد هذه الانتهاكات.

وأوضح أن نيكاراجوا كان لها تركيز كبير على جلب هذه القضية فيما يتصل بهذه الانتهاكات من جانب الدولة الألمانية وقدمت الكثير من الحجج التي تثبت هذه الإبادة الجماعية من أجل منع العنف المستمر ضد المواطنين في غزة من خلال هذه الانتهاكات للقانون الإنساني دولي.

وأشار إلى أن هذه الدعوات قادت إلى كثير من القرارات الخاصة بالإلزام لدولة إسرائيل لاتخاذ كافة السبل لمنع هذه الانتهاكات وفقًا لاتفاقية جنيف هذه الالتزامات التي يجب أن توصف بكل دقة عندما يجري حدث ماء لابد أن نكون على دراية تامة ويكون لديكم معرفة بأن كل الإجراءات العملية اللازمة لابد أن تحصل على التكاتف لكافة الجهد.

وأكد أن ألمانيا على دراية بهذه الأمور ولازالت تستمر في بيع الأسلحة وتقديم المزيد من الدعم العسكري إلى إسرائيل، فيجب أن يقف هذا الأمر ولهذا قامت نيكاراجوا بعمل هذه الدعوة لإتاحة كافة السبل من أجل وقف هذا الأمر ولا سيما بعض الدول التي تتحدث عن الاحترام الكامل للقانون والذي يفرض بعض العقوبات على بعض.

وتابع: “ولكن في نفس الوقت هم يسيرون ويعملون على تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها خرق القوانين الدولية كما هو الحال في اتفاقية الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية جنيف في القانون الإنساني الدولي”.

وأكد أن هذه القضية التي نضعها أمام العدل الدولية في غاية الأهمية ليس فقط لأن ألمانيا متهمة، ولكن ما تفعله ألمانيا الإجراءات التي تتبعها ألمانيا تأتي في انتهاكًا لهذه القوانين وانتهاكًا لهذه الالتزامات، مشيرًا إلى أن هناك التزامات ندعوا إلى تطبيقها وأن تلتزم بها كافة الدول حول العالم عندما يتعلق الأمر بالمذبحة والانتهاكات ضد القانون الدولي.