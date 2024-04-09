لماذا اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية اليونان لإعلان ترشحها فى الانتخابات؟

قال شون ماثيوز الباحث في الشؤون الدولية، إن الحكومة اليونانية كانت لديها كثير من قصص النجاح فيما يتعلق بالحزب في الوسط بالبرلمان الأوروبي وكان لديهم أغلبية في كثير من الأوقات في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا له دلالة رمزية أن يتم إطلاق الحملة الانتخابية من اليونان.

وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا يأتي بناء على قصص النجاح السابقة للاتحاد الأوروبي من خلال اليونان وخلال خطة الإنقاذ المالي في بعض الأزمات الاقتصادية وفيما يتصل بدعم أوكرانيا وفيما يتصل بالعلاقات مع دول البلطيق.

وأوضح أنه يجب أن نتذكر أن الهجمات الأخيرة في أوديسا التي تبعد بضعة مئات الكيلومترات من روسيا والتي أثرت على عمليات الشحن وأدت إلى مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا، فهناك عامل رمزي كبير أن يتم إطلاق الحملة الانتخابية من اليونان لجذب المزيد من الأصوات وجذب المزيد من الدعم من كثير من الأحزاب.

وأشار إلى أن فوندرلاين تأتي إلى أثينا وتطلق حملتها الانتخابية في اليونان من أجل كسب الكثير من الدعم والتي توضح دلالة هذا في صراع من أجل مصالح الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك بعض الاتفاقات الخاصة بمصر التي توقع خلالها فوندرلاين بعض الاتفاقات الخاصة بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الأمور الإصلاحية والدعم التنموي وأيضا هناك بعض الاتفاقيات الخاصة بالغاز والتنقيب عن الغاز مثلما حدث مع مصر وأيضا مع بعض الدول الأخرى.