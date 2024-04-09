الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية اليونان لإعلان ترشحها فى الانتخابات؟

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

قال شون ماثيوز الباحث في الشؤون الدولية، إن الحكومة اليونانية كانت لديها كثير من قصص النجاح فيما يتعلق بالحزب في الوسط بالبرلمان الأوروبي وكان لديهم أغلبية في كثير من الأوقات في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا له دلالة رمزية أن يتم إطلاق الحملة الانتخابية من اليونان.

وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا يأتي بناء على قصص النجاح السابقة للاتحاد الأوروبي  من خلال اليونان وخلال خطة الإنقاذ المالي في بعض الأزمات الاقتصادية وفيما يتصل بدعم أوكرانيا وفيما يتصل بالعلاقات مع دول البلطيق.

وأوضح أنه يجب أن نتذكر أن الهجمات الأخيرة في أوديسا التي تبعد بضعة مئات الكيلومترات من روسيا والتي أثرت على عمليات الشحن وأدت إلى مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا، فهناك عامل رمزي كبير أن يتم إطلاق الحملة الانتخابية من اليونان لجذب المزيد من الأصوات وجذب المزيد من الدعم من كثير من الأحزاب.

وأشار إلى أن فوندرلاين تأتي إلى أثينا وتطلق حملتها الانتخابية في اليونان من أجل كسب الكثير من الدعم والتي توضح دلالة هذا في صراع من أجل مصالح الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك بعض الاتفاقات الخاصة بمصر التي توقع خلالها فوندرلاين بعض الاتفاقات الخاصة بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الأمور الإصلاحية والدعم التنموي وأيضا هناك بعض الاتفاقيات الخاصة بالغاز والتنقيب عن الغاز مثلما حدث مع مصر وأيضا مع بعض الدول الأخرى.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم البرلمان الاوروبى الاتحاد الأوروبي اليونان

مواد متعلقة

ملفات التنافس بين المرشحين في الانتخابات الأوروبية.. رمضان أبوجزر يوضح

هل يستطيع العالم إنقاذ غزة من وضع مأساوي ينذر بمجاعة وشيكة؟

الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 84 شهيدا في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي

القاهرة الإخبارية: استنفار أمني على أعلى مستوى في محيط استاد باريس سان جيرمان

القاهرة الإخبارية: ضربة صاروخية روسية تستهدف منطقة أوديسا الساحلية بأوكرانيا

"جالانت" لوزير الدفاع الأمريكى: إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لعملية رفح

بلينكن: نعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الدفاع الأمريكي: المجاعة في غزة ستؤدي لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. كيف كانت نهاية حسن الصباح؟

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب