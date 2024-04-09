الأربعاء 10 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: لبنان يتحدى التهديدات الإسرائيلية فى العيد بالتجاهل التام

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن الشعب اللبناني هو شعب محب الحياة ورمز للصمود رغم كافة التحديات الاقتصادية والمالية وأيضًا التحديات السياسية التي تحرم لبنان للشهر الثامن عشر على التوالي من رئيس للجمهورية وتحرم أيضًا البلاد من سلطة تشريعية وتنفيذية كاملة الصلاحيات.

وأضاف سنجاب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن لبنان يترقب بشكل كبير ويتبع العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ورغم هذه التحديات ورغم هذه الظروف إلا أنه يصر على استقبال عيد الفطر المبارك والاحتفال بالعيد، فهناك العديد من الزينات التي تزينت بها شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح أن لبنان يتحدى العدوان الإسرائيلي والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بمزيد من الصمود والإبتهاج بالتجاهل التام كشعب لبناني مثل هذه التهديدات هو عاش فيما قبل هذه المعاناة والعدوان الإسرائيلية على الدولة اللبنانية ولكن في جميع الأحوال الشعب اللبناني محب الحياة محب اللي الصمود محب لدعم بلده رغم كافة الظروف وكافة التحديات وأيضا على الأوضاع الأمنية المتواترة بسبب العدوان الإسرائيلي أو المتواترة داخليا. بسبب الأزمات الأمنية الموجودة في الدخل اللبناني في الوقت الحالي.

 

وأشار إلى أن حركة الطيران والوفود إلى العاصمة اللبنانية بيروت ربما لم تقل بكثير عن السنوات ونفس الفترة في العام الماضي بسبب إصرار المغتربين اللبنانيين على العودة إلى لبنان وقضاء الأجازات وأيضا دعم الدولة اللبنانية سوى على المستوى الإقتصادي أو على المستوى الأمنية.

 

القاهرة الإخبارية الشعب اللبناني لبنان العدوان الإسرائيلى الجنوب اللبنانى

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