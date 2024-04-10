القاهرة الإخبارية: رئيس وزراء العراق يصدر جملة من الإجراءات لتنشيط القطاع المصرفى الأهلى

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن هناك سلسلة من الإجراءات اتخذها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتحفيز النشاط المصرفي الأهلي، مشيرةً إلى وجود خلل في بعض المصارف الأهلية بسبب عدم تمويل العملة الأجنبية.

وأضافت التميمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المواطنين عندما يذهبون إلى بعض المصارف الأهلية فإنهم لا يوفرون أي عملة أهلية بسبب العقوبات التي فرضت من قبل الخزانة الأمريكية، وأيضًا الحكومة العراقية التي قالت، في وقت سابق، إنها لن تموّل المواطنين عند أي عملة أجنبية تأتي من خارج العراق، وإنها سوف تكون بداخل العراق. وحتى المواطنين سوف يستلمون العملة بالعملة المحلية وهي بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي.

دعم العراق بالعملة المحلية

وأوضحت أنه بعد هذه الإجراءات السابقة التي أراد رئيس الوزراء العراقي أن تكون دعم العراق بعملة الدينار، فبعض من المواطنين امتعضوا، خصوصًا بعض من تجار الأعمال وأيضا بعض من المواطنين الذي تكون تحويلاتهم جميعها بالدولار، وحتى الكثير من المواطنين على سبيل المثال الذين لديهم شركات بالخارج.