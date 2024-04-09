الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صدام بين نقابة سائقي القطارات والشركات المشغلة لها في بريطانيا

القطارات في بريطانيا
القطارات في بريطانيا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان “في ظل ضعف الأجور وارتفاع التضخم.. صدام بين نقابة سائقي القطارات والشركات المشغلة لها في بريطانيا”.

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية"، أن صدام جديد على سكك حديد بريطانيا صداب بين نقابة سائق القطارات من جهة والمشغلين من شركات القطاع الخاص ومعهم الحكومة من جهة أخرى إشكالية مزمنة عنوانها المطالبة برافع الأجور.

وأوضح التقرير، أن نقابلة آزلف الممثلة لسائقي القطارات تشتكي ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتقول إن الأجور وحدها لم تعرف طريق الارتفاع منذ سنوات.

وأشار إلى أن الشركات المشغلة عرضت زيادة بأقل من 5% في النصف الأول من العام الماضي، عرض قوبل بالرفض، وانقطع الاتصال منذ ذلك الحين.

وأكد أن الحكومة الطرف الثالث في المعادلة بصفتها الجهة المنظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والنقابات حاولت النأي بنفسها عن الاشتباك محاولة أفشلها اعتماد الحكومة قانونًا يلزم المضربين بتقدم حد أدنى من الخدمة، قانون يراه المضربون انحيازًا للمشغلين.

القاهرة الإخبارية سكك حديد بريطانيا بريطانيا القطارات التضخم ضعف الأجور

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