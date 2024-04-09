الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

القوات الروسية تتقدم نحو خاركيف وزيلينسكى يطلب الدعم مجددًا

القوات الروسية
القوات الروسية

قال غيث مناف مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أوديسا، إنه بعد المواجهات التي دامت لأكثر من شهور في تلك المنطقة نحن نتحدث عن الدونباس وأيضا بالتحديد في بلدة يافديفكام حيث تقدم القوات الروسية بعد أكثر وضوحًا.

وأضاف مناف، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المراقبين أشاروا بأن القوات الروسية تمكنت من التقدم نحو بضعة أمتار وكيلومترات نحو منطقة شاسنياب وهذه البلدة التي هي تعتبر أيضا استراتيجية للجانب الأوكراني من حيث قوات التمركز على العسكرية الأوكراني.

وأوضح أن البيانات الصادرة من قبل هيئة الأركان العامة الأوكرانية تشير بأن القوات الأوكرانية ما زالت متماسكة في الأرض على الرغم من أن القوات الروسية الآن بدأت بتحويل تكتيكاتها كما جرى في العادة في منطقة باخموت وفي منطقة يافديفكا، حيث إن القوات الروسية تحاول التوغل لداخل تلك البلدة من اتجاهين مختلفين ومحاصرة القوات الروسية داخل تلك البلدة ليتم تحييدهم كما هو جرى في العادة في منطقة افديفكا ومنطقة باخموت.

وتابع: “حتى هذه اللحظة لا توجد تأكيدات رسمية من قبل الجانب الأوكراني باستهداف لمواقع تابعة لمحطات الطاقة النووية في منطقة الزبرجي وهذا الشيء الذي أيضا ما أكده الأمين العام للطاقة النووية حيث لم يذكر من هي الجهة المسببة في تلك الاستهداف المباشر لمحطة الطاقة النووية ولكن طالب الاثنان بأن يكونوا أكثر حرصا على تلك المفاعل وعدم السماح لاشتداد تلك المعارك لأن السلاح لم يف بغرضه في استهداف تلك المنطقة بل يؤجج الموقع إلى استهداف نووي قد يسبب كارثة نووية في المنطقة الشرقية وأيضا في أوروبا الشرقية بشكل العام”.
 

القاهرة الإخبارية أوديسا القوات الروسية القوات الأوكرانية

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