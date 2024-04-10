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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

عيد الفطر
عيد الفطر

مع بدء أول أيام العيد الصغير يحرص الكثير من المواطنين على معرفة موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص عبر جوجل، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص.

وفقًا للإعلان الرسمي من خلال الحكومة المصرية، فإن إجازة عيد الفطر 2024 سوف تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل 2024م وسوف تستمر إلى يوم الأحد 14 من أبريل 2024م، وسوف تكون الإجازة مدفوعة الأجر، لجميع العاملين في القطاع العام وبالوزارات والمصالح الحكومية وكافة الهيئات العامة وبوحدات الإدارة المحلية وجميع شركات القطاع العام وبشركات قطاع الأعمال العام.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

وبحسب وزارة العمل في مصر، فإن ميعاد إجازة عيد الفطر 2024 في القطاع الخاص تكون مماثلة للقطاع العام، وقد جاءت إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص والمخاطبين لأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق يوم 9 من أبريل 2024م وتستمر إلى يوم الأحد القادم 14 من أبريل 2024م، وسوف تكون الإجازة مدفوعة الأجر، وعلى أن سيُحتسب يوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل.

وبحسب حسن شحاتة، بصفته وزير العمل، فإنه سوف يتم احتساب يوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2014 من أرصدة الإجازات السنوية للعامل بالقطاع الخاص، وطبق قانون العمل، للعامل الحق بإجازة بأجر كامل بالأعياد التي سيصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل سيتم تشغيل العامل بهذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وسيستحق العامل في هذه الحالة وتكون بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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موعد انتهاء إجازة عيد الفطر في البنوك

وقرر البنك المركزي المصري القيام بتعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل 2024 وإلى يوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الاثنين 15 من أبريل 2024، وذلك يكون بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

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