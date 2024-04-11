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مصر

إجازة عيد الفطر 2024 والفئات المحرومة من العطلة

إجازة عيد الفطر 2024
إجازة عيد الفطر 2024

تصدر السؤال عن  إجازة عيد الفطر المبارك 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن موعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد 2024، التي أعلن عنها الطكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد الفطر 2024

صادق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير العمل الدكتور محمد شحاته على بدء إجازة عيد الفطر 2024 من الثلاثاء الماضي وحتى الأحد المقبل الموافق 14 ابريل 2024، وسوف يتم احتساب يوم الأحد كجزء من إجازة العاملين في القطاع الخاص، أي تبقى 3 أيام من الإجازة ويضاف لها العطة الأسبوعية.

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موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

الإجازات الرسمية للموظفين في الدولة 

ينص قانون العمل رقم 2003 على كيفية الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يحق للموظفين الحصول على إجازات مدفوعة الأجر.

كما ينص القانون على بعض الحالات التي لا يمكن فيها منع الموظف من الحصول على إجازته الرسمية، حتى في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية.

المادة 52 من القانون تمنح الموظف حق الإجازة الكاملة وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر قرار من الحكومة بتحديدها، وتستمر لأقصى حد ثلاثة عشر يومًا في السنة.

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فئات محرومة من إجازة عيد الفطر 2024 

تمكن المادة 52 من القانون نفسه أيضًا صاحب العمل من تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.

وتشمل الفئات التي تمتاز بذلك كالتالي:

- الأطباء والممرضون في المستشفيات.

- رجال الشرطة.

- الصحفيون.

- عمال المخابز.

- عمال محطات الوقود.

- رجال الإسعاف.

- خدمات النقل والسائقون.

- رجال الحماية المدنية.

- خدمات المياه والصرف.

- خدمات الكهرباء.

الإجازات الرسمية المتبقية في بعد عيد الفطر 2024

- الخميس 25 إبريل يوافق عيد تحرير سيناء 

- الأربعاء 1 مايو يوافق عيد العمال.

- الإثنين 6 مايو يوافق شم النسيم.

- الأحد 16 يونيو يوافق وقفة عيد الأضحى.

عيد الأضحى المبارك

- الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- الأحد 30 يونيو يوافق ثورة 30 يونيو.

- الاثنين 8 يوليو يوافق رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو يوافق ثورة 23 يوليو.

- الاثنين  16 سبتمبر يوافق المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر يوافق ذكرى حرب أكتوبر.


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