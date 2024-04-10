الأربعاء 10 أبريل 2024
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محافظات

إزالة 19 تعديا في أول أيام إجازة عيد الفطر ببني سويف

ازالات
ازالات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء،  باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف، والتواصل الدائم بين مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

تشكيل فريق عمل

قام اللواء حازم عزت، السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

إزالة 19 حالة في المهد

تبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه تم إزالة 19 حالة في المهد وذلك في أول أيام إجازة العيد،شملت 5حالات بمركز ناصر /زراعة، وحالتين بمركز ببا، و3حالات بمركز  إهناسيا، وحالة واحدة بسمسطا، و3حالات بمركز الواسطى، وأخرى بالفشن، بجانب 4 حالات تعد على أرض أملاك دولة بإهناسيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.

شدد محافظ بنى سويف على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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