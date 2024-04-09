الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستمرار معارض "أهلا رمضان" حتى عيد الأضحى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يوجه باستمرار عمل المعارض ومنافذ البيع أهلا رمضان  فى المدن السبع الرئيسية حتى عيد الأضحى المبارك، ضمن مواصلة الجهود  لمجابهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لرفع العبء عن كاهل المواطن في مختلف الخدمات، لاسيما فيما يتعلق باحتياجاته الأساسية.

ووجه محافظ بنى سويف، الجهات المعنية في مقدمتها: التموين ومباحث التموين والوحدة الاقتصادية والغرفة التجارية بمواصلة جهود ضبط الأسواق من خلال الاستمرار وتكثيف الحملات التموينية والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع وحماية المستهلك من كافة الصور الغش التجاري والتلاعب فى الأسعار.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP" فى المحافظة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر2023، وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي،، والمقرر في الفترة من عام 2021 حتى 2025، من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة. 

وتبين من التقرير، الذى أعدته نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة،الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن عدد من المكونات، منها:تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي فى مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي،والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال.

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