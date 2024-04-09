مصرع 5 أشخاص إثر سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بمحافظة بني سويف، إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، فيما تقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثامين المتوفين تمهيدًا لنقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا ببني سويف، من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجاري انتشال جثامين المتوفين الخمسة، تمهيدًا لنقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وجاري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة تمهيدًا لإستصدار تصاريح الدفن اللازمة.