انتشال جثة رابعة من ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية في بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، جثة فتاة، ضمن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعًا غرقًا إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، ليرتفع أعداد من تم انتشالهم حتى الآن 4 جثث، فيما تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثة الأخيرة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال لموقع البلاغ.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من الانتقال لموقع البلاغ، وإنتشال الجثث حيث تمكنوا من انتشال الجثة الرابعة لفتاة وتدعى “عائشة.ح.ه” 25 سنة، وجاري نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإستصدار تصاريح الدفن اللازمة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري فى وقت سابق من انتشال جثمان 3 ضحايا وهم ربة منزل وتدعى “اعتدال.ع ع” 55 سنة، وطفلها “حسين.م.ن” 5 سنوات، وطفل يدعى “يوسف.ح.هـ” 9 سنوات، ونقلوا جميعا لمشرحة المستشفى.

وفي سياق آخر، أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، فى حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق قرية دنديل بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق قرية دنديل بمركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.