الإثنين 08 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بنى سويف يناقش سبل إجراءات تحسين منظومة الصرف الصناعى والصحى

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة موقف البنية التحتية لمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا الملف الحيوي، وذلك بحضور مسئولي الاستثمار ومنطقة بياض العرب، ومسئولي هيئة التنمية الصناعية، الجهاز التنفيذي للمشروعات، الإسكان، شركة مياه الشرب، شركة مساهمة البحيرة، والشئون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة.


وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف الحالي لأعمال مرافق البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بملف الصرف الصناعي والصحي للمنطقة والأماكن المحيطة بها، ومناقشة ما تم تنفيذه بالمرحلتين الأولى والثانية، وشملت حلًا عاجلًا للسيطرة على مشكلة تسرب المياه من خلال إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر ومد خطوط وشبكات، بجانب تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة رفع بها والتوسع في أعمال الزراعة، لاستيعاب آلاف الأمتار المكعبة من مياه الصرف.

وكلف محافظ بنى سويف مسئولي المنطقة وملف الاستثمار بالمحافظة، بإعداد مذكرة شاملة ووافية متضمنة الموقف الحالي لمنظومة الصرف الصناعي والصحي وما تم تنفيذه لإصلاح المنظومة وبيان كل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لحل المشكلة بالمنطقة، وذلك لعرضها على وزارة الإسكان والتنسيق مع أجهزة وهيئات وشركات الوزارة لتوفير الحلول والبدائل لها من خلال الدراسة والحلول العلمية.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكل الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

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