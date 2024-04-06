السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 فتيات في انقلاب توكتوك ببنى سويف

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

أصيبت 5 فتيات، اليوم السبت، فى حادث انقلاب «توكتوك»  بطريق بنى سويف - المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ يفيد بانقلاب توكتوك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 فتيات فى حادث  انقلاب «توكتوك» بطريق بنى سويف - المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتم التوجيه بسرعة نقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

أسماء المصابات

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي المصابات وهن: أمال جمعة عبد العليم 20 سنة، وأسماء صابر محمد 18 سنة، أسماء محمد صابر 25 سنة، وجميعهن مصابات بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشريهان جمعة عبد الحميد 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مريم محمود أحمد 18 سنة، مصابة بجرح بفروة الرأس طوله حوالي 10 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابات للمستشفى 

تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.

بني سويف المنيا الصحراوي الشرقي القديم مستشفى بني سويف التخصصي فتيات

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن فى بنى سويف

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية في بني سويف

تحرير 760 محضرًا بمخالفات تموينية فى بنى سويف

"مياه بني سويف" ترفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

"علوم الملاحة" بجامعة بني سويف: لا توجد مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس

محافظ بني سويف يتفقد سلاسل تجارية للاطمئنان على توافر السلع

رصد كسوف الشمس بكلية تكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى بنى سويف

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

بدء إفطار الأسرة المصرية بتشريف الرئيس السيسى

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء