إصابة 5 فتيات في انقلاب توكتوك ببنى سويف

أصيبت 5 فتيات، اليوم السبت، فى حادث انقلاب «توكتوك» بطريق بنى سويف - المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ يفيد بانقلاب توكتوك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 فتيات فى حادث انقلاب «توكتوك» بطريق بنى سويف - المنيا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتم التوجيه بسرعة نقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

أسماء المصابات

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي المصابات وهن: أمال جمعة عبد العليم 20 سنة، وأسماء صابر محمد 18 سنة، أسماء محمد صابر 25 سنة، وجميعهن مصابات بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشريهان جمعة عبد الحميد 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مريم محمود أحمد 18 سنة، مصابة بجرح بفروة الرأس طوله حوالي 10 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابات للمستشفى

تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.