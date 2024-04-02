الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى بنى سويف

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أشقاء، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بين محافظتى بنى سويف والفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي، المصابين وهم عبدالرحمن عاطف روبي 19 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأشقاؤه «محمد»25 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، «محمود» 40 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، محمود عبدالنبي حزر الله 40 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عادل أحمد 15 سنة، مصابًا باشتباه كسر مضاعف بالساعد الأيسر، محمد سيد صابر 17 سنة، مصابًا بكدمة شديدة بالضلوع، يوسف محمد رمضان 16 سنة، مصابًا بجرح بالذراع الأيسر حوالى 6 سم وكدمات بالجسم، سيد بقلي روبي مصابًا بسجحات وكدمات بالجسم،  محمد بليغ عبد العليم 14 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين لقسم الاستقبال لمستشفى سمسطا بمحافظة بني سويف لقربها من مكان الحادث المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.

بني سويف الفيوم إسعاف هوارة سمسطا

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