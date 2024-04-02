الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حياة كريمة تُحقق أحلامنا.. أهالي سدس ببنى سويف يقدمون الشكر للرئيس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه أهالي قرية سدس بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الشكر التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية وأداء اليمين بالعاصمة الإدارية، قائلين: “شكرًا يا ريس على زيارتك لقريتنا وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها، فزيارتك لقريتنا كانت بمثابة عيد لنا جميعًا فلم نكن نحلم بالمشروعات التي تم تنفيذها داخل قريتنا”.

إنجازات كبيرة

أكد محمود دسوقي أحد الأهالي  أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية شهدت إنجازات كبيرة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى غيرت حياة الإنسان ومنها قريتنا بعد إنشاء مجمع الخدمات وتسهيل التنقل على المواطنين والذي يضم بداخله كافة المصالح الحكومية من بريد وسجل مدني ومكتب تموين، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدارس للتسهيل على أبنائنا من عدم الذهاب إلى المدارس البعيدة عن قريتنا، وإنشاء وحدة إطفاء ونقطة شرطة وملاعب جديدة ووحدة صحية وسوق ورصف الطرق، ودخول الغاز الطبيعي للقرية، وتركيب خطوط الإتصالات والانترنت.

وأوضح محمد على أحد الأهالي أن قريتهم شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذ 153 مشروعا فى كافة القطاعات المختلفة بتكلفة 116 مليون جنيه حيث غيرت حياتنا تلك المشروعات وأصبح لدينا كافة الخدمات ولا نحتاج للذهاب إلى المركز لإنهاء تلك الخدمات.

أوضحت منال جمعة إحدى السيدات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بمصر لبر الأمان واطلاقه لمبادرة حياة كريمة كان السبب فى تغير حياة المواطنين داخل القري المصرية إلى الأحسن.

إدراج 66 قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة 

وحظيت محافظة بنى سويف بإدراج مركزي ببا وناصر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بواقع 66 قرية لتنفيذ المشروعات فى أكثر من 12 قطاعًا من القطاعات الخدمية داخل تلك القري حيث تتنوع المشروعات ما بين مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة.

واستهدفت المبادرة تنفيذ ما يقرب من 1600 مشروع بواقع 1130 مشروعًا داخل 46 قرية بمركز ببا، و400 مشروعا داخل 20 قرية بمركز ناصر بتكلفه ما يقرب من 12 مليار جنيه حيث يستفيد من المبادرة ما يقرب من مليون مواطن داخل تلك القري، بما يقرب من ثلث أهالى المحافظة.

بني سويف حياة كريمه قرية سدس مركز ببا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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