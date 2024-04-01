دكتور جامعى ببنى سويف: عبارات الشكر لا توافى حق الرئيس

وجه الدكتور معاذ الشاهد، عضو هيئة تدريس بكلية التجارة بجامعة بني سويف وأمين شباب المحافظة بحزب مستقبل وطن، الشكر والتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية لفترة ثالثة، وحلف اليمين غدًا الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن عبارات الشكر لا توافي حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مستطردًا: “فقد قمتم بما لم يقم به غيركم، من إقامة بنية تحية عملاقة فى وقت قياسي أشاد بها العالم أجمع، وقضيتم علي معظم العشوائيات التي طالما كانت عبئا علي الدولة والمواطن”.

وأوضح «الشاهد» خلال حديثه مع «الدستور»، أن المبادرات الصحية المتنوعة التى أطلقها الرئيس عالجت ملايين المصريين من الأمراض الفتاكة التى كادت تنهى عليهم، وكانت مصر من الدول القليلة في العالم التى وقفت صامدة فى فترة كورونا وساعدت أبناءها فى كل بقاع الأرض، حيث أعاد الرئيس تحديث الجيش وإقامة قواعد وحفظ أمن المصريين داخل وخارج البلاد، وإقامة المشروع القومي العملاق حياة كريمة، متابعًا: “فالرئيس عبدالفتاح السيسي داعم كبير للشباب فمصر، ففى عهد الرئيس عمل على تمكين الشباب بشكل حقيقي وبشكل ملموس، وغيرها من الإنجازات الملموسة التي تحتاج إلى صفحات، بل لن نبالغ إن قلنا كُتب”.

وأشار الدكتور معاذ الشاهد، عضو هيئة التدريس بجامعة بني سويف، إلى أن شباب مصر الواعي الوطني مؤمن بكم ومؤمن بالقضية التي تخوضها نحو بناء دولة مصرية عظمي، وأن إرساء قواعد الجمهورية الجديدة يتطلب استكمال بناء دولة المؤسسات وليست الأفراد التي تبناها فخامتكم منذ الولاية الأولى، وأننا ما زلنا بحاجة ملحة إلى تطوير العقيدة الاقتصادية للدولة المصرية والتركيز على المشروعات الإنتاجية ومنح مساحة كاملة للقطاع الخاص واستكمال عملية الإصلاح للمشهد السياسي، فالإصلاح السياسي هو المفتاح الرئيسي لأي إصلاح اقتصادي.