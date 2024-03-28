الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات ببنى سويف للتأكد من عرض السلع الغذائية بأسعار مناسبة

الحملات
الحملات

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بنى سويف، على المرور الميداني الذي نفذته مجموعة العمل المُصغرة، التي شكلها المحافظ لتختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وطبقًا للكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وخلال الجولة، تم المرور على عدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية والمعارض بمدينة بني سويف، للاطمئنان على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذا متابعة الإعلان عن أسعار السلع، وذلك لضمان انتظام عمل المعارض والمبادرات بالشكل المطلوب، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تمت متابعة والاطمئنان على توافر السلع السبع الأساسية، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء: زيت الخليط، والفول، والأرز، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، والألبان، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بتكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، ويكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد مشرف الأسواق والمعارض ومدير الوحدة الاقتصادية، والدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، وأحمد دسوقي مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك.

بني سويف التموين الاسواق السلع الغذائية محافظ بني سويف

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