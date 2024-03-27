الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني.. تسليم 60 كُشكًا بـ3 ملايين جنيه ببني سويف (فيديو)

ربيع عبد الجليل
ربيع عبد الجليل

قال ربيع عبد الجليل مدير جمعية الأورمان ببنى سويف، اليوم الأربعاء، إن الجمعية قامت بتسليم 60 كُشكًا بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن المرحلة الثالثة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن المرحلة الثالثة وذلك لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

تسليم 3 مراحل بتكلفة 8 ملايين جنيه

وأوضح « عبد الجليل» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الجمعية قامت بتسليم المرحلتين الأولى والثانية بعدد 105 أكشاك ليبلغ أعداد المراحل الثلاثة 165 كُشكًا بتكلفة 8 ملايين و250 ألف جنيه، من الأرامل والمرضي ومحدودي الدخل من جميع مراكز محافظة بني سويف السبع، ونقوم بمتابعة أصحاب الكشك لمدة 5 سنوات وفى حالة عدم استمرار الكشك يتم سحبه لأن أولوياتنا نجاح المشروع.

دور التحالف الوطني لدعم المؤسسات الخيرية

وأشار مدير جمعية الأورمان ببنى سويف إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي له دور كبير فى جميع الأعمال الاجتماعية داخل المحافظة، خاصة جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني، ويقوم التحالف بتنظيم العمل بين الأورمان والجمعيات الأهلية، بحيث يقوم كل جمعية بالعمل والوصول إلى جميع الحالات المستحقة داخل المحافظة.

وأكد أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى، بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، وأن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسرغير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي للمحافظة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

بني سويف جمعية الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤسسات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية

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