الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

قومي المرأة ببنى سويف: الوصول إلى 7600 أسرة من خلال مطبخ الأسرة المصرية

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الاثنين، الوصول لـ7600 أسرة داخل قرى ومراكز المحافظة، حتى أمس الأحد ولليوم الرابع عشر على التوالي منذ شهر رمضان من خلال مطبخ الأسرة المصرية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وأكدت نرمين أن المطبخ يستهدف السيدات من القرى المختلفة بمحافظة بني سويف من خلال مطبخين، يتم من خلالهما إنتاج 540 وجبة يوميًا وتوزيعها على قرى تلك السيدات، حيث يُعد مطبخ الأسرة المصرية مطبخًا مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

السيدات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلى أن السيدات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

بني سويف مطبخ المصرية قومي المرأة السيدات شهر رمضان

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