الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة على مواقف بنى سويف للالتزام بتعريفة الركوب

مواقف بني سويف
مواقف بني سويف

تواصل محافظة بنى سويف تكثيف حملات متابعة الالتزام بتعريفة أجرة المواصلات الجديدة، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين إدارة المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف وكل الأجهزة المختصة، من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين، بهدف التأكيد على التزام السائقين  بالتعريفة المعتمدة بعد إقرارها على خلفية زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها  لجنة التسعير التلقائي التي بناءً عليها تم رفع تعريفة المواصلات بنسبة تترواح بين  10% للمركبات التي تعمل بالبنزين و15% للسيارات والمركبات التي تستخدم السولار.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون بين إدارة المرور ومباحث المرور، من خلال لجان تفتيش وأكمنة مرورية على الطرق والشوارع والميادين ومواقف السيارات، وتم التشديد على سائقي الأجرة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين بأي شكل، بالإضافة إلى متابعة استمرار تركيب البنرات والملصقات بالمواقف على مستوى المحافظة، مدون عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة، بجانب وضع الستيكرات والملصقات المتضمنة خط السير وقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات.

كما تثمن المحافظة تعاون المواطنين في هذا الشأن من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن 114 محافظة و136 مرور ورقم واتس للشكاوى (01063329498)، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع التشديد على المتابعة المستمرة لعمل مواقف السيارات وانتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقًا للتعريفة المعتمدة لضمان الانضباط والالتزام، والتحذير من أي محاولة لاستغلال المواطنين من خلال تحصيل مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.

وتؤكد المحافظة على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكل الخطوط بنطاق المحافظة، حيث يتم حاليًا دراسة مطلب بعض سائقي التاكسي بخصوص تعريفة الأجرة، والتي سبق وأن تم تحديدها وإقرارها لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وبشكل أيضًا يضمن تحقيق التوازن بين المواطن والسائق.

مواقف بني سويف

مواقف بني سويف
مواقف بني سويف
مواقف بني سويف
مواقف بني سويف
مواقف بني سويف
مواقف بني سويف
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