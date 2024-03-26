استلام  6 أطنان سكر وأرز  ببنى سويف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام،بالإشراف على استلام 6 أطنان، 3 أطنان سكر ومثلها من الأرز ضمن بروتوكول موقع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية.



خلال زيارته لمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، تابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام وتخزين عبوات وكميات السكر والأرز، تمهيدًا لأعمال التوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحت إشراف وبالتعاون بين التضامن والأوقاف ووفق قواعد البيانات المسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف نحو 15 ألف مستفيدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليف المحافظ بإشرافه على اللجنة المركزية التي تضم الأوقاف والتموين وتنبثق عنها لجان ثلاثية فرعية بالوحدات المحلية، حيث تتولى تلك اللجان الإشراف على أعمال التوزيع وفق الكشوف المعُدة والمعتمدة والتي يتم تحديثها بصفة دورية بالتنسيق بين تلك الجهات.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة كل من: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون، وأحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالديوان العام، مسوؤلو فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام الاجتماع الدوري للجنة العليا "التي شكلها المحافظ "،لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات،للعمل على إزالتها.

وناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري “في الفترة من 1 إلى 23 مارس 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة خلال تلك الفترة نحو 210 شكوى تم الرد على 201 منها وجاري فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة ”صوتك مسموع" خلال تلك الفترة أيضًا، حيث تم تلقى 25 شكوى والرد عليها بنسبة 100%.