محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري سدمنت

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستشفى إهناسيا، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع " اليوم" إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري سدمنت الجبل، أسفر عن إصابة 20 من أبناء قرى ( شاويش، العواونة، قاي، بازيد بجانب اهناسيا المدينة).

واطمأن محافظ بنى سويف، على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حول حالتهم الصحية واطمأن على توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم،حيث ناقش المحافظ من مسئولي المستشفى الوضع الصحي الحالي للمصابين وإصاباتهم، والتي تراوحت ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه وكسور مضاعفة وكسور بالأطراف العلوية والسفلية.

وكلف المحافظ، مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات والمستجدات الصحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثنيا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، معربًا عن بالغ أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه تم استقبال المصابين الذين تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لطوارئ للمستشفى ، وأنه تم إجراء الفحوصات الأولية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل مصاب، مشيرًا إلى أنه تم نقل 3 حالات للمستشفى الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية.

رافق المحافظ خلال زيارته، الدكتور على بدر عضو مجلس النواب، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، الدكتور عبد الله أسامة مدير عام المستشفى، والدكتور مدحت سليمان نائب مدير مستشفى إهناسيا.

وشهدت محافظة بني سويف، إصابة 20 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى كوبري سدمنت الجبل بمركز إهناسيا غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل من أعلى كوبري سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعه إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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