فطار 5 نجوم.. مطبخ المرأة المصرية يوزع 540 وجبه يوميًا (فيديو)

قدم «الدستور» بثا مباشرًا من داخل مطبخ المرأة المصرية التابع للمجلس القومي للمرأة ببني سويف، حيث يقوم المطبخ منذ بداية شهر رمضان ولليوم السابع عشر على التوالي على تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وأكدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن المطبخ يستهدف السيدات من القرى المختلفة بمحافظة بني سويف من خلال مطبخين، يتم من خلالهما إنتاج 540 وجبة يوميًا وتوزيعها على قرى تلك السيدات، حيث يُعد مطبخ الأسرة المصرية مطبخًا مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أن السيدات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

وفي سياق آخر، قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صرف إعانة مالية لإحدى الفتيات من ذوي الهمم، بسبب ظروف مادية واجتماعية خاصة، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

واستمع المحافظ، لتفاصيل الوضع الاجتماعي والمادي للفتاة،التي "تعاني من إعاقة حركية باليد" وتعمل بإحدى المكتبات الخاصة لمساعدتها في تحمل أعباء المعيشة،خاصة بعد وفاة والدتها وإقامتها بمفردها في غرفة بعد زواج والدها من أخرى، كما تقوم الفتاة بتجهيز نفسها استعدادا للزواج عقب عيد الفطر، حيث قرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لها،بجانب تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال ما تبقى أجهزة ومستلزمات الزفاف، ومتابعة حالتها لتوفير ما يلزم لها من حماية اجتماعية ومادية.

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جانب من توزيع الوجبات بمطبخ المرأة المصرية

جانب من توزيع الوجبات بمطبخ المرأة المصرية