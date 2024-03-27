التحالف الوطني.. فرحة عم "صلاح" بعد استلامه كشك الأورمان: أصبح لدي مصدر رزق (فيديو)

عبر صلاح محمد مبروك والمقيم بقرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف، عن سعادته بعد استلامه كشك من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، قائلًا: الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا واستلمنا الكشك وأصبح لدينا مصدر دخل أقدر أصرف على أولادي منه.

عم صلاح يوجه الشكر للتحالف الوطني والأورمان

ووجه صلاح مبروك خلال حديثه مع «الدستور»، الشكر إلى التحالف الوطني وجمعية الأورمان على استلام الكشك وتجهيزه بكافة التجهيزات والبضائع وتسهيل كافة الإجراءات للحصول على الكشك، مؤكدًا أنه لديه 5 أبناء من بينهم أحد الأبناء بعد إصابته فى حادث سير مما أدى إلي إصابته بعجز وبعد استلام الكشك أصبح لدي مصدر رزق ثابث أقدر أصرف عليهم والناس كلهم قاموا معانا بالواجب ومحدش قصر معانا.

وشهدت محافظة بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة،وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم دفعة جديدة " 60 كشك "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي،وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

حضر الاحتفالية التي أقيمت بتزمنت الشرقية كل من: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ممدوح حلمي، ربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

فالمشروعات التي تم تسليمها تشمل أكشاك مجهزة ببضاعة وثلاجات وعدادات كهرباء، حيث تعد الاحتفالية التى تم إقامته اليوم تعتبر المرحلة الثالثة، والتي شهدت تسليم 60 كشك مشروع متكامل حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم