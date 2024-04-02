إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق قرية دنديل بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق قرية دنديل بمركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال سيارات الإسعاف لمحل الواقعة

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم:

أحمد عبد الله نبيل 20 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، ريتاج محمد حنفي 3 سنوات، مصابة باشتباه نزيف بالمخ

فارس محمود شعبان 25 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد حنفي شعبان 40 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمد محمد حنفي 10 سنوات، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب يوسف محمد حنفي 13 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهاجر محمد حنفي 35 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجنة محمد حنفي تبلغ من العمر عام مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.