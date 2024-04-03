رصد كسوف الشمس بكلية تكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قيام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بعملية رصد لظاهرة كسوف الشمس في الثامن من إبريل الجاري، تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، والدكتورة منال جمال الدين، وكيل الكلية لشئون البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من عملية الرصد من داخل الكلية هو زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية، فضلًا عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، حيث يرافق عملية الرصد تعريف بالظاهرة والإجابة على أسئلة الطلاب المشاركين.

يذكر أن كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي القمر بظله على سطح الأرض، فيحدث بذلك أحد 3 أنواع من الكسوف، تختلف فيما بينها بكيفية حجب القمر لأشعة الشمس.

وفي سياق آخر، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية، وبحضور الدكتورة مني كمال وكيل الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين، عددًا من الزيارات لدور ومؤسسات رعاية الأيتام بمحافظة بني سويف، احتفالًا بيوم اليتيم والذي يأتي في الأول من إبريل كل عام.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن جامعة بني سويف تحرص كل عام علي الاحتفال بيوم اليتيم، انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع المحيط والتواصل مع مختلف الفئات به، ولكن الاحتفال هذا العام جاء مختلفًا من خلال الذهاب مباشرة لدور الأيتام ورؤيتهم وادخال البهجة والسرور عليهم من خلال تقديم الهدايا العينية والمادية.