الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العجرة مركز ببا على مدار يومين مكونة من 7 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، والجلدية، الأسنان، النساء، وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1012 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 95، معمل طفيليات 32،حالات الأشعة العادية 4، استصدار 6 قرارات على نفقة دولة، تحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 43 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 120 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة) وفيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.