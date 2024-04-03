"مياه بني سويف" ترفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن استعداد الشركة لإستقبال عيد الفطر المبارك.

استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات

وأكدت دينا، على استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات مياه شرب وصرف صحي على مستوى المحافظة، والتواجد المستمر فى مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من مديري عموم الفروع ونوابهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، والإلتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية وكذلك الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

استمرارية العمل على مدار 24 ساعة

وأضافت رئيس مياه بنى سويف، بأنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة فى استمرارية العمل على مدار 24 ساعة في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وتم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 أو علي رقم واتس آب 01211175827 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

فرق توعية بمراكز ومدن المحافظة

وأوضحت رئيس مياه بنى سويف، أن فريق التوعية بالشركة يقوم بالإنتشار بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة بنى سويف وإستهداف كافة الفئات العمرية والمرور ميدانيًا وعمل حملات التوعية وطرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها وضرورة التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحى إستعدادًا لعيد الفطر، وكذلك توعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين.