الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"علوم الملاحة" بجامعة بني سويف: لا توجد مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف،اليوم الأربعاء، من خلال تقرير علمي أنه لا يوجد مخاطر من ظاهر كسوف الشمس والمرتقب حدوثه في الثامن من إبريل الجاري.

وأكد الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أنه لا توجد اية مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس، فهي ظاهرة فلكية متكررة بمناطق مختلفة على سطح الارض وما يتداول على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم إدّعاءات مغلوطة حول هذا الكسوف المرتقب، منها أنّه سيستغرق ثلاثة أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس، لكن هذه الادّعاءات خطأ والكسوف لن يستغرق سوى دقائق معدودات.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية، بأن الكلية تعمل على زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية، فضلًا عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، لافتًا إلى أن كسوف الشمس  يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي  القمر بظله على سطح الأرض.

 

في سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن رصد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء  لظاهرة كسوف الشمس، تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من عملية الرصد هو زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية، فضلًا عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، حيث يرافق عملية الرصد تعريف بالظاهرة والإجابة على أسئلة  الطلاب المشاركين.

يذكر أن كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي القمر بظله على سطح الأرض، فيحدث بذلك أحد 3 أنواع من الكسوف، تختلف فيما بينها بكيفية حجب القمر لأشعة الشمس.

بني سويف كسوف الشمس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء رئيس الجامعة منصور حسن

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد سلاسل تجارية للاطمئنان على توافر السلع

رصد كسوف الشمس بكلية تكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى بنى سويف

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أين تصلي عيد الفطر في بني سويف؟.. أماكن 143 ساحة

«حياة كريمة» تُحقق أحلامنا.. أهالى سدس ببنى سويف يقدمون الشكر للرئيس

دكتور جامعى ببنى سويف: عبارات الشكر لا توافى حق الرئيس

طوارئ فى جميع القطاعات.. خطة بنى سويف استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى