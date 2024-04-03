"علوم الملاحة" بجامعة بني سويف: لا توجد مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس

أعلنت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف،اليوم الأربعاء، من خلال تقرير علمي أنه لا يوجد مخاطر من ظاهر كسوف الشمس والمرتقب حدوثه في الثامن من إبريل الجاري.

وأكد الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أنه لا توجد اية مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس، فهي ظاهرة فلكية متكررة بمناطق مختلفة على سطح الارض وما يتداول على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم إدّعاءات مغلوطة حول هذا الكسوف المرتقب، منها أنّه سيستغرق ثلاثة أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس، لكن هذه الادّعاءات خطأ والكسوف لن يستغرق سوى دقائق معدودات.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية، بأن الكلية تعمل على زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية، فضلًا عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، لافتًا إلى أن كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي القمر بظله على سطح الأرض.

في سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن رصد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لظاهرة كسوف الشمس، تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من عملية الرصد هو زيادة التوعية الفلكية، ومواكبة الأحداث العالمية، فضلًا عن تدريب الطلاب من خلال استخدام أجهزة الكلية الفريدة والمواكبة لأحداث أجهزة التلسكوب والمنظار العالمية، حيث يرافق عملية الرصد تعريف بالظاهرة والإجابة على أسئلة الطلاب المشاركين.

يذكر أن كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر أثناء دورانه بينه وبين الأرض، ويحجب بذلك ضوء الشمس عن مناطق في الأرض حيث يلقي القمر بظله على سطح الأرض، فيحدث بذلك أحد 3 أنواع من الكسوف، تختلف فيما بينها بكيفية حجب القمر لأشعة الشمس.