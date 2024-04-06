السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم سيارة بالرصيف ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 من أسرة واحدة، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بين قرية نعيم ومدخل ناصر بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بين قرية نعيم ومدخل ناصر بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين 

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وهم «إيمان.ع.م» 40 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«آدم.ش.ا» 12 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«فريدة.ش.ا» 8 سنوات، مصابة بجرح بالوجه طوالي حوالي 3 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.

بني سويف نعيم ناصر الفيوم الحديد تصادم ملاكي

مواد متعلقة

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن فى بنى سويف

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية في بني سويف

تحرير 760 محضرًا بمخالفات تموينية فى بنى سويف

"مياه بني سويف" ترفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

"علوم الملاحة" بجامعة بني سويف: لا توجد مخاطر من ظاهرة كسوف الشمس

محافظ بني سويف يتفقد سلاسل تجارية للاطمئنان على توافر السلع

رصد كسوف الشمس بكلية تكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى بنى سويف

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

بحضور وتشريف الرئيس السيسي.. بدء توافد ضيوف حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.. توافد كبير لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء