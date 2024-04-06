إصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم سيارة بالرصيف ببني سويف

أصيب 3 من أسرة واحدة، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بين قرية نعيم ومدخل ناصر بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بين قرية نعيم ومدخل ناصر بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وهم «إيمان.ع.م» 40 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«آدم.ش.ا» 12 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«فريدة.ش.ا» 8 سنوات، مصابة بجرح بالوجه طوالي حوالي 3 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.