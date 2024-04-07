مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يكرم عددًا من التمريض والعاملات لتميزهن فى العمل

كرم الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفي بنى سويف التخصصي، اليوم، عددًا من التمريض والعاملات بالمستشفى لتميزهن فى العمل تقديرًا لجهودهن خلال الفترة الماضية فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفى، على مدار الساعة، بالإضافة إلى تكريم عدد من التمريض كأمهات مثاليات.

ونقل مدير المستشفى خلال الإحتفالية التى إقامتها إدارة المستشفى تهنئة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة للحضور وجميع الأطقم الطبية بالمستشفى والعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأن يعيد الله الأيام بالخير واليمن والبركات.

وقدم الدكتور أحمد صادق، خلال اللقاء التحية لجميع الحضور معبرًا عن سعادته بوجوده بين هيئة التمريض والعاملات المتميزات لتكريمهن، مشيرا إلى أن جميع منسوبي المستشفى يستحقون التكريم لما يبذولنه من جهد في خدمة المرضى، وأن تكريم المتميزين نهج سوف تنتهجه إدارة المستشفى لتشجيع مختلف العاملين بالمستشفى على المزيد من التميز وبذل الجهد للإرتقاء بالخدمة الطبية، وأنه سيتم تنظيم احتفالية شهريًا لتكريم المتميزين وذلك لخلق روح المنافسة بينهم،ودعمهم وحثهم على تقديم الأفضل.

وناقش مدير عام مستشفي بنى سويف التخصصي مع الحضور تحسين الأداء بجميع الأقسام المختلفة بالمستشفى، من أجل تقديم خدمة مميزة للمرضي.

حضر الحفل الدكتورة ايمان البنا نائب مدير المستشفى، وأمل عادل مدير إدارة التمريض، وخالد فايز المدير المالي والإداري بالمستشفي.

وفي سياق آخر، حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على تقديم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل أهالينا في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.

وتوجه المحافظ بالتهنئة لكافة أهالي وأبناء بني سويف بهذه المناسبة السعيدة،داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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