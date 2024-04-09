جهود مكثفة لاستخراج جثتين في سقوط ميكروباص أعلى معدية نيلية ببني سويف (صور)

تواصل قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء جهودها من أجل انتشال جثتين ضمن ضحايا سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية نيلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 3 جثث حتى الآن، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتعود الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان ربة منزل وتدعى «اعتدال.ع ع» 55 سنة، وطفلها «حسين.م.ن» 5 سنوات، وطفل يدعى «يوسف.ح.هـ» 9 سنوات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.

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البحث عن الضحايا