الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لاستخراج جثتين في سقوط ميكروباص أعلى معدية نيلية ببني سويف (صور)

البحث عن الضحايا
البحث عن الضحايا

تواصل قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء جهودها من أجل انتشال جثتين ضمن ضحايا سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية نيلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 3 جثث حتى الآن، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتعود الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان ربة منزل وتدعى «اعتدال.ع ع» 55 سنة، وطفلها «حسين.م.ن» 5 سنوات، وطفل يدعى «يوسف.ح.هـ» 9 سنوات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.

البحث عن الضحايا
البحث عن الضحايا
البحث عن الضحايا
البحث عن الضحايا
البحث عن الضحايا
البحث عن الضحايا
بني سويف الفشن معدية نهر النيل الحيبة

مواد متعلقة

انتشال 3 جثامين إثر سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

مصرع 5 أشخاص إثر سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

محافظ بنى سويف يناقش سبل إجراءات تحسين منظومة الصرف الصناعى والصحى

مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يكرم عددًا من التمريض والعاملات لتميزهن فى العمل

حنجرة بنى سويف الذهبية.. حكايات الشيخ طه الفشنى على لسان أهله وجيرانه (صور)

إصابة 5 فتيات في انقلاب توكتوك ببنى سويف

إصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم سيارة بالرصيف ببني سويف

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن فى بنى سويف

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| استعدوا لمفاجآت الطقس.. أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

الأرصاد: طقس دافئ على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح