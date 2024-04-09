الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتشال 3 جثامين إثر سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، جثامين سيدة وطفلها وطفل آخر، ضمن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعًا غرقًا إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، فيما تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي جثامين المتوفين لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا ببني سويف، من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان ربة منزل وتدعى «اعتدال.ع ع» 55 سنة، وطفلها «حسين.م.ن» 5 سنوات، وطفل يدعى «يوسف.ح.هـ» 9 سنوات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.

بني سويف الفشن معدية نهر النيل جثة

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