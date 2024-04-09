انتشال سيارة ميكروباص بعد سقوطها من أعلى معدية نيلية فى بنى سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، من انتشال سيارة ميكروباص من مياه نهر النيل بعد سقوطها من أعلى معدية نيلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال 3 جثث حتى الآن، فيما تجري البحث عن باقي جثامين المتوفين لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتعود الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ، وانتشال الجثث ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان ربة منزل وتدعى «اعتدال.ع ع» 55 سنة، وطفلها «حسين.م.ن» 5 سنوات، وطفل يدعى «يوسف.ح.هـ» 9 سنوات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.