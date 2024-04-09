الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأسعار مخفضة.. تعرف على أماكن التنزه في العيد ببنى سويف

الممشي السياحي
الممشي السياحي

تمتلك محافظة بنى سويف العديد من الأماكن الترفيهية ما بين حدائق ونوادي ومتنزهات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل والتى أعلنتها الحكومة بمناسبة العيد.

وتستعرض «الدستور» تلك الأماكن لتقدمها كخدمة للمواطنين داخل محافظة بني سويف للتسهيل عليهم والوصول إلى تلك الأماكن لقضاء إجازة العيد.

- الكورنيش السفلي والممشى السياحي بمدينة بنى سويف الدخول مجانًا، حيث يحتوي على  النافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة.

- حديقة الحيوان نهاية شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف وتميز بوجود الحيوانات المتنوعة والتي كونها سببًا للاحتفال بداخلها وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- كورنيش النيل لتواجد العديد من النوادي والتي تطل على مياه النيل وتختلف الأسعار باختلاف النوادي والخدمات التي تقدم للمواطن.

- وهناك عدد من الكافيهات والمطاعم والتي تقدم خدماتها للزائرين بشكل متميز.

الإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، توجيهاته لمسؤولى الأوقاف، بالإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر، لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام  على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

بني سويف عيد الفطر الممشى السياحي كورنيش النيل حديقة الحيوان

مواد متعلقة

انتشال جثة رابعة من ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية فى بنى سويف

جهود مكثفة لاستخراج جثتين فى سقوط ميكروباص أعلى معدية نيلية ببنى سويف (صور)

انتشال سيارة ميكروباص بعد سقوطها من أعلى معدية نيلية فى بنى سويف

انتشال 3 جثامين إثر سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

مصرع 5 أشخاص إثر سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

محافظ بنى سويف يناقش سبل إجراءات تحسين منظومة الصرف الصناعى والصحى

مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يكرم عددًا من التمريض والعاملات لتميزهن فى العمل

حنجرة بنى سويف الذهبية.. حكايات الشيخ طه الفشنى على لسان أهله وجيرانه (صور)

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب