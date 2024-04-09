بأسعار مخفضة.. تعرف على أماكن التنزه في العيد ببنى سويف

تمتلك محافظة بنى سويف العديد من الأماكن الترفيهية ما بين حدائق ونوادي ومتنزهات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل والتى أعلنتها الحكومة بمناسبة العيد.

وتستعرض «الدستور» تلك الأماكن لتقدمها كخدمة للمواطنين داخل محافظة بني سويف للتسهيل عليهم والوصول إلى تلك الأماكن لقضاء إجازة العيد.

- الكورنيش السفلي والممشى السياحي بمدينة بنى سويف الدخول مجانًا، حيث يحتوي على النافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة.

- حديقة الحيوان نهاية شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف وتميز بوجود الحيوانات المتنوعة والتي كونها سببًا للاحتفال بداخلها وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- كورنيش النيل لتواجد العديد من النوادي والتي تطل على مياه النيل وتختلف الأسعار باختلاف النوادي والخدمات التي تقدم للمواطن.

- وهناك عدد من الكافيهات والمطاعم والتي تقدم خدماتها للزائرين بشكل متميز.

الإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، توجيهاته لمسؤولى الأوقاف، بالإعداد لتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر، لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.