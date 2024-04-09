محافظ بني سويف لـ"الدستور": نحن بصدد إنشاء مركزا لتنمية المهارات اليدوية والتراثية

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية استعدت لعيد الفطر المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن زيارة سفراء دول أمريكا اللاتينية للمحافظة كانت زيارة ناجحة للتعرف على مقومات المحافظة السياحية والاستثمارية.

وأوضح "غنيم" خلال حواره مع "الدستور"، أن المحافظة بصدد إنشاء مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية بعزبة النور بمركز الواسطى وفق البرتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتنمية الصعيد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأن المحافظة نجحت في افتتاح سوق السيارات بشكل تجريبي كل جمعة أسبوعيًا.

وعن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، قال: "في البداية، لابد من توجيه التهنئة للشعب المصري خاصة وأهالي محافظة بني سويف خاصة بمناسبة عيد الفطر، وأن يعيد الله عليهم بالخير واليمن والبركات. أجهزة المحافظة التنفيذية انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وأصدرت توجيهاتي برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك."

وأضاف أنه تقرر إقامة شعائر صلاة العيد في 143 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بواقع 34 ساحة بمركز ومدينة بني سويف "10 بنادق + 24 مركز"، و12 ساحة بمركز ومدينة الواسطى، و20 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و16 ساحة بمدينة سمسطا، و24 ساحة بمركز ومدينة ببا، و22 ساحة في مركز ومدينة اهناسيا، و15 ساحة بمركز ومدينة ناصر.

• لو تحدثنا عن سوق السيارات ببنى سويف بعد افتتاحه "بشكل تجريبي"؟

لجانا إلى الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات محافظة بنى سويف من خلال افتتاح سوق للسيارات بشكل تجريبي لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، فالسوق يقع على مساحة فدانين بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، حيث تم دعم السوق ببعض المرافق والخدمات الأساسية.

حيث يعمل السوق كل يوم جمعة من كل أسبوع واختيار يوم الجمعة لأنه يوم عطلة رسمية، من خلال بيع وعرض السيارات التابعة للمواطنين ومعارض وتجار السيارات وهناك توافر للخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل السوق.

المستهدف الأول من المشروع هو المواطن وقمت بإصدار تكليفاتي بتوفير سيارة نقل من موقف محي الدين لمكان السوق فالمكان يقع في مكان حيوي نظرًا لقربه من محور عدلي منصور أحد أهم المشروعات القومية التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل المحافظة شرقًا وتقاطعه مع الطرق رئيسية مثل الطريق الصحراوي الشرقي القديم والمنطقة الصناعية والطريق الحر.

• لو تحدثنا عن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة؟

بالفعل قمت بتفقد أعمال استلام شتلات الأشجار بمشتل الوحدة المحلية بمدينة بني سويف ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون فالمبادرة تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.

وتقدر المرحلة الثانية بنحو 105 ألف شجرة وتشمل نوعين من الأشجار خشبية "كافور، ماهونجي، أكاسيا جلوكا، كونو كاريس تيفيتا، كازورينا " وأشجار مثمرة تشمل " برتقال، يوسفي، رومان، ليمون، زيتون، تين، جواقة، توت، نبق، جميز.

• ماذا عن المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملات إزالة التعديات؟

نفذتا المرحلة الثانية من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة في الفترة من 24 فبراير الماضي حتى 10 مارس الجاري حيث تم إزالة 222 حالة تعد بينهم 128 حالة على أراضي أملاك الدولة، بعد انتهاء المرحلة الثانية وتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

• ماذا عن فعاليات تدريب الدفعة الثانية ضمن برنامج "المرأة تقود"؟

المحافظة استضافت تدريب الدفعة الثانية ضمن الدورة التدريبية لتمكين المرأة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية حيث قامت بتنفيذها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط حيث تم عقدها بالمحافظة ونادي الإدارة المحلية لتأهيل السيدات بالمحافظة وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا موجهًا شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، فالأكاديمية صرح كبير يعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتقلد مناصب قيادية، فالمرأة المصرية حصلت على مكتسبات ومكانة كبيرة واهتمام ودعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

• ماذا عن إنشاء مركز لتنمية المهارات بقرية الهرم؟

مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية بعزبة النور بمركز الواسطى شمال المحافظة، يتم إنشاءه وفقا البرتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتنمية الصعيد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بنى سويف، فالمشروع يقام على مساحة 1200 متر، وتم أعمال الحفر لتنفيذه في غضون 6 أشهر، حيث سيكون المشروع مركزًا للتدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية في عدد من المجالات ومنها تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية، التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام، والألباستر، كراسي البامبو والجريد، تصنيع السجاد اليدوي والكليم.

• لو نتكلم عن الزيارة الأخيرة لوفد سفراء دول أمريكا اللاتينية للمحافظة؟

كانت زيارة ناجحة لوفد سفراء دول أمريكا اللاتينية لمحافظة بنى سويف "لؤلؤة الصعيد" من 14 دولة والمعتمدين بالقاهرة بحضور السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية منسق الزيارة، للوقوف على مقومات المحافظة السياحية والاستثمارية، حيث قام الوفد بزيارة الممشى السياحي لكورنيش النيل، وتم استعراض أعمال التطوير بالمشروع التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالتوسع في المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين وأبدي الوفد إعجابهم بالممشى السياحي لاحتوائه على عناصر جمالية وترفيهية مميزة.

تم اصطحبت الوفد في زيارة لمصنع سامسونج بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية حيث تفقدوا خطوط الإنتاج داخل المصنع والذي يعد أول مصنع إقامته الشركة بمنطقة الشرق الأوسط ضمن 17 مصنعًا للشركة حول العالم ويتميز هذا المصنع عن باقي مصانع الشركة بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التليفزيون بدلًا من الاستيراد ثم تجميعها ويتم تصدير معظم منتجات المصنع إلي عشرات الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتم الوفد زيارته لبنى سويف بتفقد منطقة واحة وهرم ميدوم بمركز الواسطى واستمعوا إلى شرح عن القيمة التاريخية والكبيرة والأثرية لهرم ميدوم والذي يعد ثاني أقدم هرم مدرج في العالم، فالمحافظة تمتلك مقومات سياحية وتاريخية يتم التخطيط للنهوض بها ووضعها على الخريطة السياحية المحلية والدولية وسعي المحافظة للنهوض بكافة الإمكانيات الأثرية والسياحية واستغلال الكنوز الاثرية والترويج لها.

• ماذا عن جائزة تميز الأداء والتي حصلت عليها المحافظة؟

في البداية لابد توجيه الشكر والتهنئة إلى منظومة عمل إعداد الخطة الاستثمارية بالمحافظة وجميع العاملين بالديوان العام والجهاز التنفيذي بأكمله على جهدهم في حصد المحافظة جائزة مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوي المحلي ضمن 6 محافظات فازت بالجائزة حيث يتم منح تلك المحافظات مبالغ إضافية من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، كنت سعيد بتسلم الجائزة من وزراء التنمية المحلية والتخطيط وبحضور محافظي المحافظات الـ 27، فالتكريم يعد حافزا إضافيا لمزيد من الجهد ومواصلة العمل، فالنجاح يأتي نتيجة العمل من خلال فريق عمل واحد يضم كافة الخبرات والكفاءات والشباب.

• ماذا عن مشروع كوبري الشاملة الجديد؟

بالفعل بدأنا أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان الشاملة بمدينة بنى سويف حيث تم اعتماد لوحات مسار الكوبري وتسليمها لهيئة الطرق حيث يتكون الكوبري من اتجاهين وقمت بالتوجيه أن يتضمن التصميم الهندسي لمشروع الكوبري عمل سلم كهربائي بجانب السلم الخرساني العادي للتيسير على كبار السن والمرضي وذي الهمم وتوفير ممر عبور امن في التنقل بين جانبي ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، فالكوبري يعمل على تيسير الحركة المرورية وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المروية.

• أخيرا كيف يتم السيطرة على الأسواق داخل المحافظة؟

هناك حملات مشددة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية داخل المحافظة ضمن إجراءات ضبط الأسواق للحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع أي تلاعب بأسعار السلع الأساسية حيث نضرب بيد من حديد بالمتلاعبين بالأسعار ولا تهاون مع المخالفين، فهناك حملات على مدار اليوم للتأكد من ضبط الأسعار وتحرير المحاضر ضد المخالفين ونقوم بالتأكد من جميع السلع المعروضة أمام المواطنين وضبط أي سلع منتهية ومجهولة المصدر ونقوم بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.