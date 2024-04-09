الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يواصل متابعته لمستجدات حادث معدية الفشن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته للإجراءات الجاري تنفيذها بشأن حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، قبل تحركها للعبور من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي لنهر النيل، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وجه محافظ بني سويف الأجهزة المعنية بتكثيف الجهود  لانتشال باقي المفقودين بعد نجاح قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4، تم نقلهم لمستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، موجها بتشكيل غرفة عمليات للوقوف على مستجدات الوضع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الانقاذ النهري في هذا الشأن.

وأوضح رئيس المدينة محمد بكري أن البداية كانت بتلقى إخطارًا من غرفة علميات ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة  بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا.

ووجه محافظ بني سويف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث انتقل رئيس المدنية ونوابه إلى موقع الحادث، وتحركت قوات الإنقاذ النهرى، والإسعاف والصحة وقوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وبدأت قوات الإنقاذ النهرى في عملية استخراج الجثامين من داخل الميكروباص فى مياه النهر، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج 4 جثامين بالإضافة إلى الميكروباص فيما يجري البحث عن الجثمان الخامس، واستقبلت مستشفى الفشن المركزي 4 جثامين وتم إيداعهم  ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.

وشهدت محافظة بني سويف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء انقلاب سيارة ميكروباص من أعلي معدية بقرية الحيبة بمركز الفشن  مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

بني سويف الفشن معدية نهر النيل سيارة ميكروباص

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