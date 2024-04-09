رفع حالة الطوارئ بمستشفى بني سويف خلال أيام العيد

أعلن الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية.

وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن خطة الطوارئ، تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وتدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كفة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم.

ووجه مدير الفرع، الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفى، بقبول ودخول كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أوحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

أعلن مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، عن إتاحة عمل مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، أيام "الثلاثاء والخميس والأحد" من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، وتنفيذًا لتعليمات مدير الفرع، تم استدعاء الدكتورة أماني كمال، وفريق العمل بخدمة العملاء، ومسؤولي الكلى، اليوم، لإنهاء الإجراءات واستصدار القرارات الخاصة بالمنتفعين.