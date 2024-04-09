بالأسماء.. 13 مصابًا فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

أصيب 13 شخصًا بينهم 6 أطفال، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا باتجاه المنيا بحوالي 12 كيلو، بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا باتجاه المنيا بحوالي 12 كيلو، بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرعي بنى سويف والفيوم إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: مسك محمد حسانين، 8 سنوات، أميرة خالد محمد، 16 سنة، رمضان خالد محمد، 15 سنة، عيد رمضان أحمد، 32 سنة، أحمد سيد رمضان، 35 سنة، محمد رمضان عبد العال، 25 سنة، نورا خالد رمضان، 22 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت نبوية عبد الرازق محمد، 33 سنة، إيمان خالد رمضان، 18 سنة، مصابات بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وايه سيد رمضان مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عيد رمضان، 13 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوله 3 سم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، ياسين خالد رمضان، 9 سنوات، وجمالات عبد الرحمن محمد، 37 سنة، مصابين بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمين بمحافظة الجيزة.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.