محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف ، بعيد الفطر المبارك داعياً المولى عزوجل أن يعيده بالخير واليمن والبركة، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، واستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وسط مشاركة من الشباب في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة، فضلا عن قيام المرور بتنظيم الحركة المرورية بمحيط الصلاة والشوارع المحيطة.

ألقى خطبة الصلاة الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، فيما أمّ المصلين الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف

وفي خطبة الصلاة أشار وكيل الأوقاف إلى أن العيد فرصة للطاعات وتحسين العلاقات وللم الشمل، مشيرا إلى الحكمة من أداء صلاة العيد خارج المساجد تكثيرا لعدد المسلمين وإظهارا للفرحة في كل شئ بقدوم العيد، مؤكدا ضرورة التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في اغتنام مثل هذه المناسبات فى أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، و التأكيد على مبادئ الإسلام الداعية إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على المجتمع وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر

يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لصلاة عيد الفطر المبارك بتخصيص 143ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد والأماكن المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمدارس لأداء شعائر الصلاة ،للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بواقع 34 ساحة بمركز ومدينة بني سويف " 10 بندر+24 مركز"، و12ساحة بمركز الواسطى ، و20ساحة بمركز الفشن، و16بمركز سمسطا، و24 في مركز ببا ، و22 ساحة في مركز أهناسيا، و15 بمركز ناصر.

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الفطر