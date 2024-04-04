الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد عيد شم النسيم| الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين خلال 2024

الإجازات
الإجازات

تزايدت استفسارات الناس في الآونة الأخيرة بشأن موعد شم النسيم لعام 2024 ويتساءل الموظفون في الدولة والقطاع العام حول شم النسيم باعتباره إجازة  رسمية مدفوعة الأجر.

وشم النسيم يحل في فصل الربيع لعام 2024، الذي بدأ في 20 مارس الحالي ومن المتوقع استمراره لمدة 92 يومًا حتى يوم 20 يونيو المقبل، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

 موعد عيد شم النسيم 2024

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن أن شم النسيم لعام 2024 سيحل يوم 6 مايو المقبل، وفي اليوم السابق، يحتفل الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد في 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تُقام الصلوات الخاصة بعيد القيامة المجيد للكنيسةالقبطية الأرثوذكسية في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فيما يتم تنظيم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء يوم 4 مايو 2024.

الاحتفال بعيد شم النسيم في مصر 

يعد عيد شم النسيم لعام 2024 واحدًا من الأعياد المهمة التي يحتفل بها المصريون. يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم والإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام. يُعتبر عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، ويعود تاريخ الاحتفال بهذا العيد إلى آلاف السنين، حيث كان الفراعنة يحتفلون به في موسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود.

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مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في مصر 

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم في مصر تتميز بالعديد من الطقوس والفعاليات التي تمتد عبر البلاد. من بين هذه المظاهر:

 ويقضي الكثير من الأسر يوم عيد شم النسيم في الهواء الطلق، حيث يتوجهون إلى المتنزهات والحدائق العامة للاستمتاع بالطبيعة والأجواء المشمسة، وتشتهر مائدة عيد شم النسيم بتنوع الأطعمة والوجبات الخفيفة، مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون، كما قام العديد من الفعاليات الترفيهية في الهواء الطلق، مثل الألعاب التقليدية والمسابقات والعروض الفنية والموسيقية.

الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين خلال 2024

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 على النحو التالي:

1. إجازة عيد تحرير سيناء: تصادف يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل.

2. إجازة عيد العمال: توافق  يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

3. إجازة شم النسيم: تحل يوم الإثنين 6 مايو.

4. إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وتنتهي يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

5. إجازة ثورة يونيو: تتوافق مع يوم الأحد 30 يونيو 2024.

6. إجازة رأس السنة الهجرية: تتزامن مع يوم الإثنين 8 يوليو.

7. إجازة المولد النبوي الشريف: تصادف يوم الإثنين 16 يوليو.

8. إجازة ثورة 23 يوليو 1952: تحل يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

9. إجازة انتصارات أكتوبر 1973: تأتي  يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وتعتبر آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.
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